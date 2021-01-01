7 عادات يومية تدمر أسنانك

وكالات / سما /

عندما تتلف الأسنان يصبح الفم مصدرا للعدوى، وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبا على صحة الجسم بأكمله، لذلك من الضروري العناية بصحة الفم والأسنان بشكل جيد.

وفي مقالها الذي نشرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، قالت الكاتبة كاسندر فرادلين إن للأسنان دورا جماليا بالإضافة إلى كونها أساسية في عملية التغذية، لذلك من المهم العناية بها والتخلي عن بعض العادات اليومية التي يمكن أن تضرها بشكل كبير.

ومن هذه العادات:

1- شرب عصير الليمون في الصباح

إن الليمون معروف بفوائده الصحية، لذلك يوصى أحيانًا بشربه في الصباح لتعزيز عملية الهضم، لكن هذا النوع من الحمضيات مضر بالأسنان.

وتحذر اختصاصية جراحة الأسنان كاثرين روسي من "حموضة الليمون التي تؤدي إلى تآكل مينا الأسنان بشكل لا يمكن إصلاحه"، والمينا هي الطبقة البيضاء القاسية من السن.

2- استخدام بيكربونات الصودا

يزعم البعض أن غسل الأسنان بمادة بيكربونات الصودا يحافظ على بياضها الناصع، إلا أن اختصاصية جراحة الأسنان تحذر من هذه الممارسة، فهي تؤدي إلى تخريب الأسنان. ولتنظيف الأسنان أو تبييضها عليك مراجعة طبيب الأسنان، حيث هناك طرق للتبييض في العيادة تحافظ على سلامة الأسنان.

- شرب المشروبات الغازية أثناء الأكل

أكدت الكاتبة أن الاستهلاك المفرط للأطعمة السكرية يضر بصحة الفم، وعند ملامسة البكتيريا الموجودة في الفم يتحول السكر إلى حمض يهاجم الأسنان.

كما تلحق المشروبات الغازية ضررا أكبر بالأسنان من المشروبات السكرية، وتشرح اختصاصية جراحة الأسنان أن "الصودا تزيل طبقة مينا الأسنان، وبالتالي تترك الأسنان دون حماية".

4- التغير من الساخن إلى البارد

تحذر كاثرين روسي من أن التغير المفاجئ في درجة حرارة الفم، مثل شرب القهوة ثم كوب من الماء بعد ذلك، يؤدي إلى تصدع طبقة المينا ويمكنك حتى أن تشعر بالألم الشديد جراء ذلك. ويشبه ذلك سكب الماء الساخن على مكعب من الثلج، إذ يتشقق ويذوب.

5- التدخين

وحسب روسي، يستقر التبغ على طبقة المينا ويضعفها، ناهيك عن أنه يسمم اللثة، كما يدخل النيكوتين والقطران وجميع المكونات المضرة ضمن مكوناته، وهو ما يمكن أن يسبب سرطان الفم.

6- صرير الأسنان (إطباق الأسنان على بعضها)

غالبًا ما تكون هذه الحركة ناجمة عن الإجهاد، مما يجعلنا نعاني مما يسمى عمومًا "صرير الأسنان"، ويسبب صرير الأسنان التآكل المبكر للأسنان وكذلك إرهاق عضلات الفك.

7- قضم الأظافر

نبهت الكاتبة إلى أن عادة قضم الأظافر مضرة بشكل خاص للأسنان على المدى الطويل، وينطبق الأمر ذاته على عض الأقلام في العمل أو في الدراسة. وحيال هذا الشأن، تقول روسي إنه "على الرغم من أن بنية الأسنان قوية، فإن التعرض لضربات صغيرة يوميا وبشكل متكرر، ينهك الأسنان في نهاية المطاف".