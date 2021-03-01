شاهد.. تعرَف على نتائج الأسبوع السابع لدوري الطاولة

غزة / سما /

شهدت منافسات الأسبوع السابع "التجمع الرابع" من دوري الدرجة الممتازة لكرة الطاولة, نتائج منطقية على صالة الشهيد "حسن سلامة" في النصيرات بالمنطقة الوسطى.

وجرت 12 مباراة في الأسبوع السابع, على 6 طاولات, بواقع مباراتين لكل فريق حسب الجدول المعلن والمعد مسبقا.

وجاءت نتائج المباريات على الشكل التالي:

- فوز المجمع الإسلامي على الصداقة وغزة الرياضي (3-0) تواليا.

- فوز شباب خانيونس على الكرامة (3-0) والرباط (3-2) تواليا.

- فوز خدمات المغازي على الأهلي والصداقة (3-1) تواليا.

- فوز الرباط على شباب البريج (3-0).

- فوز شباب البريج على الأقصى (3-0).

- فوز شباب كندا على الأهلي (3-0).

- فوز الرضوان على الكرامة (3-2).

- فوز غزة الرياضي على الأقصى (3-0).

- فوز شباب كندا على الرضوان (3-0).

وبهذه النتائج تبقى صدارة الترتيب من نصيب المجمع الاسلامي وشباب خانيونس برصيد 14 نقطة دون أي خسارة.











