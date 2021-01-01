بند سري في عقد كوتينيو يحرم برشلونة من لاعب ليفربول

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحافية إسبانية، عن بند سري في عقد النجم البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب وسط نادي برشلونة.

وكان كوتينيو قد انتقل من ليفربول إلى برشلونة في يناير 2018 نظير 120 مليون يورو مبلغ ثابت، بالإضافة إلى متغيرات بقيمة 40 مليون يورو.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن التوقيع مع البرازيلي يعدّ من أسوأ صفقات كرة القدم على الإطلاق، حيث أنفق برشلونة أموالا ضخمة، وتعرض بسببها لأزمات رياضية ومالية.

وأشارت "ماركا" إلى أن العقد المبرم في الصفقة بين ليفربول وبرشلونة، تضمن بندا سريا، يمنع النادي "الكتالوني" من التعاقد مع أي لاعب آخر من "الريدز" حتى 2021.

وأوضحت أن مايكل إدواردز المدير الرياضي لليفربول، هو من أصر على وضع هذا البند، بعد أن خسر "الريدز" خدمات خافيير ماسكيرانو ولويس سواريز مسبقا لمصلحة النادي "الكتالوني".

وذكرت أن برشلونة فشل في التعاقد مع جورجينيو فاينالدوم لاعب وسط ليفربول، في الموسم الماضي بسبب هذا البند.