مودريتش ينفجر غضباً بعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو.. ما السبب ؟

وكالات / سما /

غضب النجم الكرواتي لوكا مودريتش، متوسط ميدان ريال مدريد، عقب مباراة الفريق الملكي، مساء أمس السبت، ضد فريق سيلتا فيجو، حسبما نقلت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية.

مودريتش شارك في فوز الريال على سيلتا في ملعب بالايدوس، ضمن منافسات الدوري الإسباني، بثلاثية لهدف، ولكنه حصل على ورقة صفراء في الشوط الثاني.

وأوضحت الشبكة المقربة من مدريد أن مودريتش غضب بشدة في غرفة ملابس الريال عقب اللقاء، وأفادت بأنه انفجر غضباً داخل الغرفة بسبب ما فعله الحكم ميليرو لوبيز معه.

وأشارت ديفنسا إلى أن مودريتش يشعر أن الحكم ظلمه في لقطة الخطأ الذي تحصل بسببه على إنذار، وكاد الخصم أن يسجل منه هدف التعادل لولا أن القائم الأيمن تصدى للكرة.

وسيطر الغضب على لوكا بعدما رأى الإعادات التلفزيونية للقطة التي تحصل فيها على إنذار واحتسب الحكم فيها ركلة حرة لمصلحة أصحاب الأرض.

وكان مودريتش قد احتج على قرار الحكم في أرض الملعب وحاول أن يفسر له أنه أخرج الكرة ومررها، لكن لوبيز صنع أذناً من طين وأخرى من عجين لكلمات الكرواتي.