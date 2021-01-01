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بديل قوي لصفقة سانشو على رادار مانشستر يونايتد

الأحد 21 مارس 2021 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
بديل قوي لصفقة سانشو على رادار مانشستر يونايتد



وكالات / سما /

وضعت إدارة نادي مانشستر يونايتد خطة بديلة لصفقة جادون سانشو في حالة الفشل في ضم الجناح الإنجليزي المُتألق مع فريقه بوروسيا دورتموند.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ذا صن البريطانية فإن اليونايتد يضع اسم النجم البرتغالي الدولي بيدرو نيتو جناح فريق وولفرهامبتون على قائمة اهتماماته التعاقدية للصيف المُقبل، وذلك في حالة الفشل في ضم سانشو.

وذكر التقرير أن الصفقة تُقدر قيمتها إن تمت بما يُعادل 50 مليون باوند مع الإضافات، وهو رقم يُعد مُناسباً أكثر لليونايتد من سعر سانشو الذي وضعته إدارة النادي الألماني ويُقدر بما يُعادل 100 مليون باوند.

ويبلغ نيتو من العُمر 21 سنة، ويجيد اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، ومركز قلب الهجوم، وسبق له تمثيل ألوان فريقي براجا البرتغالي، ولاتسيو الإيطالي.

وانضم نيتو إلى الوولفز في 77 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 10 أهداف، وصنع تسعة أهداف لزملائه، وخاض مع المُنتخب البرتغالي الأول مُباراة وحيدة حتى الآن، ويملك سجل كبير من المُشاركات الدولية مع المُنتخبات السنية لبلاده.

#سانشو #مانشستر يونايتد #الدوري الإنجليزي #بوروسيا دورتموند

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