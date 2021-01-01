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مانشستر سيتي يهزم إيفرتون ويبلغ نصف نهائي كأس الاتحاد

الأحد 21 مارس 2021 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر سيتي يهزم إيفرتون ويبلغ نصف نهائي كأس الاتحاد



وكالات / سما /

هزم مانشستر سيتي مضيفه إيفرتون بهدفين دون رد في مباراة الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مساء أمس السبت.

وبلغ فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا نصف نهائي الكأس بالانتصار في ملعب جوديسون بارك، لينضم لفريق ساوثهامبتون الذي ضرب بورنموث في نفس الدور اليوم بثلاثية دون رد.

عرفت المباراة ندية وإثارة كبيرة بين الفريقين ورغم تعدد الفرص في الشوط الأول إلا أن لوح النتيجة بقي على حاله، لتنتهي الفترة الأولى كما بدأت، بدون أهداف.

وجدد السيتي نشاطه عقب الاستراحة وسعى لتسجيل هدفاً يهز به شباك فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لكن الأخير ظل متماسكاً حتى سقط في الدقيقة 84 بهدف لإلكاي جوندوجان.

وتابع جوندوجان الكرة التي ردتها العارضة ليضعها برأسه داخل الشباك، معلناً تقدم فريقه بهدف متأخر، هذا الهدف تسبب في تفكك خطوط إيفرتون ما ساعد السيتي على تدوين الثاني في الدقيقة 90 عن طريق البلجيكي كيفين دي بروين من صناعة زميله رودري.

#مانشستر سيتي #كأس الاتحاد الإنجليزي #كأس الاتحاد #إيفرتون #كرة القدم #جوارديولا

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