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الخارجية: نتنياهو ينفذ الضم يوميا دون انتظار موافقة بايدن

الأحد 21 مارس 2021 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: نتنياهو ينفذ الضم يوميا دون انتظار موافقة بايدن



رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن رئيس حكومة الاحتلال يحاول من خلال تصريحاته، إعادة بث الروح في "مُخلفات" صفقة ترمب المشؤومة وإعادتها إلى طاولة النقاشات الدائرة مع ادارة الرئيس الأميركي جو بايدن، اما كموضوع للمساومة الشكلية، او لإعادة انتاج قضية الضم بأشكال جديدة وابقائها حية.

وكان نتنياهو قد قال في مقابلة لوسائل اعلام عبرية: "لن يحصل ضم للضفة الغربية دون موافقة بايدن"، وهو تصريح مستغرب من شخص معروف بتمسكه بالاحتلال والاستيطان والضم.

وأضافت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأحد، ان "نتنياهو يحاول التأكيد مجددا على أن فكرة الضم الاستعمارية ما زالت مطروحة على الطاولة ولم يتم ازاحتها برحيل ادارة ترمب".

ولفتت إلى ان نتنياهو أراد من خلال تصريحاته هذه الايحاء للمجتمع الدولي ولادارة بايدن بأنه لن يقدم على ضم اجزاء من الضفة الغربية المحتلة دون موافقة الرئيس بايدن، وكأن عمليات الضم متوقفة وتنتظر الضوء الاخضر من الادارة الاميركية، علما أن عمليات الضم التدريجي والقضم البطيء وفرض القانون الإسرائيلي على الضفة المحتلة لم تتوقف لحظة واحدة ويتم تطبيقها بشكل متصاعد في جميع المناطق المصنفة "ج"، والتي تشكل الغالبية العظمى من مساحة الضفة الغربية المحتلة دون اكتراث او انتظار لاية موافقة اميركية او غيرها.

وأشارت إلى أن عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من القدس ومن جميع أنحاء المناطق المصنفة "ج" وهدم المنازل بالجملة، متواصلة دون انتظار الموافقة الاميركية أيضا، وبهذا التصريح يحاول نتنياهو طمأنة المستوطنين وقادتهم ومعسكر اليمين بأنه لن يتخلى عن ضم الضفة المحتلة لصالح الاستيطان الاستعماري التوسعي، وأنه الوحيد القادر على فرضه ومحاولة تمريره على أجندة العلاقات الاسرائيلية الاميركية.

وادانت الخارجية مواقف نتنياهو ونواياه الخبيثة التي تحاول شرعنة الضم بأي شكل كان وترفضها بشدة، وأكدت أنها تؤسس فقط لتكريس الاحتلال والاستيطان الاستعماري ونظام فصل عنصري بغيض في فلسطين المحتلة.

ورأت أن المجتمع الدولي لن تنطلي عليه الاعيب نتنياهو بالالفاظ والكلمات، ولن يقع في مكائده ولن يكون ضحية حملة انتخابية دعائية تضليلية للرأي العام العالمي والقادة الدوليين.

وقالت الخارجية إن المطلوب موقف أميركي دولي واضح وصريح يعيد التأكيد على المواقف الدولية الرافضة للضم بأي شكل من الأشكال وبأية صيغة، خاصة أن ما تقوم به اسرائيل على الارض يغلق الباب نهائيا امام فرص تحقيق السلام، وامام فرصة اقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، متواصلة جغرافيا، ذات سيادة، بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

#وزارة الخارجية #جو بايدن #نتنياهو #دونالد ترمب #الاحتلال

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