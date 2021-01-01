  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إسرائيل تشيد بخطوة سعودية جديدة

الأحد 21 مارس 2021 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تشيد بخطوة سعودية جديدة



القدس المحتلة / سما /

أشادت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد 21 مارس/آذار، بخطوة سعودية جديدة.

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تغريدة جديدة لها على صفحتها "إسرائيل بالعربية"، ظهر اليوم الأحد، أشادت فيها بخطوة سعودية، ادعت من خلالها أن "عمل الخير يجمعنا".

وقالت الخارجية الإسرائيلية: " السعودية الـتي تأتي في المرتبة ال50 في تقرير العطاء العالمي تطلق منصة إحسان، لتعزيز قطاع العمل الخيري.

وتابعت "بعدما بلغ حجم التبرعات للجمعيات الأهلية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، 2.6 مليار سنويا".

الأكثر قراءة اليوم

أرفض فكرة الترحيب بي بغزة!.. القدوة يوضح حقيقة تحالفه مع محمد دحلان لخوض الانتخابات

عبارات رسائل كلمات تهنئة بعيد الأم 2021 تهاني معايدة مكتوبة

موقع اسرائيلي عن مروان عيسى: سيقود حملة حماس المقبلة أمام الجيش الاسرائيلي

حماس تتحدث عن قائمتها الانتخابية: نعمل على تشكيل قائمة حمساوية خالصة.. ولكن!

أجمل صور تهنئة معايدة عيد الأم 2021 كلمات رائعة

"المعركة المحكمة"...جنرال إسرائيلي يكشف خطة جيش الاحتلال للتعامل مع تحديات غزة

الحكومة تتخذ عدة قرارات لمواجهة كورونا: تعطيل الدوام المدرسي.. ومنع الحركة والانتقال بين المحافظات

الأخبار الرئيسية

29256

موقع عبري : لماذا تخشى إسرائيل القائد في القسام مروان عيسى؟

صحفي إسرائيلي يكشف كواليس لقاء أبو مازن برئيس الشاباك : "انا ما بتهدد شربت قهوتك الله معك"

الصحة بغزة : تسجيل 4 حالات وفاة و307 إصابات جديدة بفيروس كورونا

مسؤول إسرائيلي يعلن عن مشروع ضخم يربط حيفا وأبوظبي

العفو الدولية: ممثل حماس "الخضري" أصيب بالشلل وفقد اسنانه داخل السجون السعودية

اعلان سما رسائل