بلدية طوباس تطلق مبادرة لشراء أجهزة تنفس اصطناعي لخدمة مصابي "كورونا"

طوباس / سما /

أطلقت بلدية طوباس، اليوم الأحد، مبادرة لشراء أجهزة تنفس اصطناعي، لخدمة أبناء المدينة، في ظل تزايد المنحنى الوبائي لفيروس "كورونا".

وقال رئيس بلدية طوباس خالد عبد الرازق ، إن البلدية بادرت لشراء 12 جهاز تنفس اصطناعي، لإعارتها للمواطنين الذين يحتجاونها في منازلهم أثناء إصابتهم بفيروس "كورونا".

وأضاف ان البلدية ستسلم هذه الأجهزة للجنة زكاة طوباس، التي ستشرف بدورها على إعارتها للمواطنين واستردادها بعد الانتهاء منها.

وأوضح عبد الرازق أن هذه المبادرة تهدف إلى تخفيف العبء عن المستشفيات في ظل ارتفاع منحنى الإصابات، ووصول نسبة إشغال الأسرّة إلى 100%، معربا عن استعداد البلدية لشراء المزيد من أجهزة التنفس خلال الفترة المقبلة، اذا اقتضت الحاجة.

وأكد أن البلدية تستعد حاليا لتنفيذ مبادرة أخرى لتمويل مستشفى ميداني يضم 10 أسرة مبدئيا، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر ولجنة الزكاة، وبالشراكة مع العديد من المؤسسات المحلية.