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ديوان الموظفين يعلن بدء إجراءات تثبيت موظفي العقود

الأحد 21 مارس 2021 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ديوان الموظفين يعلن بدء إجراءات تثبيت موظفي العقود



غزة / سما /

أعلن ديوان الموظفين العام، عن سلسلة من القرارات بشأن البدء بإجراءات تثبيت العقود الحكومية بمختلف أنواعها "المالية وديوان الموظفين العام والبطالة الدائمة" وفقاً للتوصيات المرفوعة من اللجان الفنية المختصة، واستناداً لأحكام القانون الأساسي، وتنفيذاً لقرار متابعة العمل الحكومي رقم ( 48/54/2019).

وقالت مدير عام الإدارة العامة للتعيينات بالديوان فدوان أبو شريعة خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة الإعلام، اليوم الأحد، إنه تقرر البدء في إجراءات تعيين أصحاب عقود المالية والبطالة الدائمة للوظائف الحرفية والخدماتية على الفئة الرابعة والخامسة بعد استيفاء كافة الشروط المطلوبة للتعيين.

وذكرت أبو شريعة، أنه تقرر البدء بإجراءات تعيين عقود المالية والبطالة الدائمة من أصحاب المؤهلات العلمية (دبلوم، بكالوريوس) على الوظائف المهنية على الفئة الرابعة، وذلك بعد استيفاء كافة الشروط المطلوبة للتعيين الواردة في القرار الصادر بالخصوص.

وأشارت إلى أن موظفي العقود سيكون متاح لهم التقدم للتنافس مستقبلاً على الإعلانات التخصصية الصادرة عن ديوان الموظفين العام لمن يرغب منهم بذلك.

وأوضحت أبو شريعة، أنه سيتم تعيين عقود ديوان الموظفين الذين أمضوا سنة فأكثر من تاريخ التعاقد معهم وذلك بشكل دوري على أن يتم احتساب مدة العمل على بند عقد الديوان لأغراض التقاعد حسب الأصول وتنفيذاً للقرار الصادر بالخصوص.

وأفادت ببدء تطبيق اللائحة الخاصة بتنظيم اجراءات توظيف ذوي الإعاقة على الأدوار الوظيفية الجديدة والتي لم يتم الترشيح عليها .

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