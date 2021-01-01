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الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف ينظم أول نشاط رياضي بالشراكة مع منتدى شارك

الأحد 21 مارس 2021 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف ينظم أول نشاط رياضي بالشراكة مع منتدى شارك



غزة / سما /

نظم الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف بالشراكة مع منتدى شارك الشبابي، يوم السبت، أول نشاط رياضي بحري على شاطئ بحر مدينة غزة.

وأقيم النشاط في النادي البحري بالتنسيق مع بلدية غزة، الذي يهدف إلى تعريف طلاب وطالبات "برنامج تميز" بمنتدى شارك بأنشطة الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف والأدوات المستخدمة في الرياضات البحرية، وسبل تعزيز هذه الرياضة في قطاع غزة.

وأقام الاتحاد خلال النشاط البحري تدريب عملي لطلاب وطالبات "برنامج تميز" على رياضة التجديف وركوب الأمواج، وذلك بالتعاون مع برنامج "شغف" للاستشارات و التدريب.

وقدم أعضاء الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف خلال النشاط البحري عرض لرياضة التزلج على الماء لأول مرة في قطاع غزة، حيث كان نشاط رياضي مميز ونوعي وأثار اهتمام جميع المشاركين في هذه الرياضة النوعية في قطاع غزة.

بدوره عبَر السيد خلدون أبو سليم رئيس الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف عن شكره لرئيس بلدية غزة د. يحيى السراج على توفيره مرافق البلدية على شاطئ البحر لخدمة النشاطات البحرية الخاصة بالاتحاد، مؤكدا أن هذه النشاطات تهدف إلى تعزيز دور الشباب الفلسطيني في قطاع غزة في النشاطات الرياضية البحرية، وأن الاتحاد لديه برنامج عمل كامل لتدريب العديد من الفئات الشبابية على هذه الرياضة.

وختم حديثه أنّ المكتب التنفيذي لاتحاد الشراع والتجديف وضع خطة لتطوير هذه الرياضة في قطاع غزّة والرقي بها لفتح باب المشاركة الفلسطينية في الفعاليات على الساحتين العربيّة والعالميّة.

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