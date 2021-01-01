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معروف: بشرى سارة لموظفي العقود وهذا ما سيتناوله مؤتمر وزارة الصحة اليوم ..

الأحد 21 مارس 2021 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
معروف: بشرى سارة لموظفي العقود وهذا ما سيتناوله مؤتمر وزارة الصحة اليوم ..



غزة / سما /

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، أن القرارات التي سيعلن عنها ديوان الموظفين في المؤتمر الصحفي المقرر عقده اليوم الساعة 11 صباحًا، سيكون لها أثر طيب على شريحة موظفي العقود وإنهاء مشكلاتهم.

وأوضح معروف في تصريحات خاصة لإذاعة "صوت الأقصى"، أن هناك قرارات خاصة بحل ملف موظفي العقود التي جرى انتقالها من عقود مالية إلى عقود ديوان ولم يتم تثبيتهم وآليات تضمن استيعاب موظفي عقود المالية داخل الوظيفة الحكومية بشكل لا يخالف القانونين والأنظمة السارية.

في سياق اخر قال معروف ان مؤتمر وزارة الصحة المرتقب سيحمل رسالة تحذيرية مفادها أن المرحلة القادمة تدعونا إلى رفع درجات الحيطة والحذر والالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة للحد من تعرض القطاع لموجة جديدة من الوباء.

واوضح ان قطاع غزة لم يصل للمرحلة التي تدعونا مجدداً إلى الخوف وبث حالة من القلق والذعر والبلبلة داخل المجتمع.

#سلامة معروف #غزة #موظفي غزة #وزارة الصحة #فيروس كورونا

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