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نتنياهو يعد في حال فوزه بالانتخابات: سأؤمن لكم رحلات جوية مباشرة من تل أبيب إلى مكة

الأحد 21 مارس 2021 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يعد في حال فوزه بالانتخابات: سأؤمن لكم رحلات جوية مباشرة من تل أبيب إلى مكة



القدس المحتلة / سما /

وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بإطلاق رحلات جوية مباشرة إلى المملكة العربية السعودية، إذا فاز في انتخابات يوم الثلاثاء القاد.

وقال نتنياهو في مقابلة مع القناة "13" العبرية، مساء أمس السبت، مخاطبا جمهوره: "سأؤمن لكم رحلات جوية مباشرة من تل أبيب إلى مكة!".

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، كانت التكهنات دائما عالية في العام الأخير لإدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد  ترامب، بأن مثل هذه العلاقات ستؤتي ثمارها تحت عنوان "اتفاقيات إبراهيم"، التي أقامت فيها إسرائيل علاقات طبيعية مع أربع دول عربية، لكن العلاقات الطبيعية مع المملكة العربية السعودية لم تتحقق حتى الآن، ومع ذلك، منحت المملكة العربية السعودية إسرائيل حق عبور أجوائها، وهو أمر حرمته في الماضي.

وفي مقابلته مع القناة "13"، روج نتنياهو لهذه الاتفاقيات الأربع، ووعد بإتمام أربع صفقات أخرى، وتجاهل الانتقادات فيما يتعلق بفشل اللقاء الذي تم إلغاؤه في نهاية المطاف مع ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، وفقا للصحيفة.

وكان من المقرر أن يسافر نتنياهو إلى الإمارات العربية المتحدة لحضور ذلك اللقاء، الذي تم إلغاؤه في آخر لحظة، بسبب أزمة دبلوماسية مع الأردن، إذ أنه نتيجة "الفشل الجذري"، لم تسمح عَمان لطائرة إماراتية بمغادرة عمان باتجاه تل أبيب، لاصطحاب نتنياهو للزيارة، وفقا لـ"جيروزاليم بوست".

المصدر: "جيروزاليم بوست"

#نتنياهو #السعودية #الانتخابات الاسرائيلية

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