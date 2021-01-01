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الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين بينهم شقيقان من الضفة

الأحد 21 مارس 2021 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، ثمانية مواطنين بينهم شقيقان من الضفة.

ففي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين: داوود الحنيطي، ومحمد أيمن أبو الهوى، بعد أن داهمت منزليهما في قرية الطور شرق القدس المحتلة.

وفي جنين، اختطفت قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون"، مواطنين من مخيم جنين، وهما: حمادة الدمج، ووديع الغول، أثناء تواجدهما قرب بلدة يعبد.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة شبان بينهم شقيقان من بلدة بيت فجار، وهم: فايز محمد فايز طقاطقة (27 عاما)، وسلامة (25 عاما)، ووليد عيسى طقاطقة (23 عاما)، وعاطف محمد ثوابتة (22 عاما).

#الضفة الغربية #الاحتلال

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