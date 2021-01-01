إعلان من "الخارجية" للطلبة الخريجين من الجامعات الروسية

رام الله / سما /

دعت وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة دولة فلسطين لدى روسيا الاتحادية، الطلبة الخريجين من الجامعات الروسية لهذا العام فقط، إلى ضرورة المبادرة بالتسجيل في الوزارة، بهدف حصر اعدادهم، ومن اجل العمل على انجاز اية ترتيبات ممكنة واستثنائية مع الاصدقاء الروس لتأمين التحاقهم بدراستهم وتخرجهم.

وأوضحت الخارجية في بيان صحفي اليوم الاحد، أن التسجيل يبدأ في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم، ويغلق في تمام الساعة العاشرة من صباح غد الاثنين، وذلك على الرابط التالي: http://www.mofa.pna.ps/Evacuation