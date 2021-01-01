صحفي إسرائيلي يكشف كواليس لقاء أبو مازن برئيس الشاباك : "انا ما بتهدد شربت قهوتك الله معك"

القدس المحتلة / سما /

كشف الصحفي الإسرائيلي شمريت مئير النقاب عما حصل في لقاء رئيس الشاباك الإسرائيلي نداف أرغمان مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل أيام.



ونقل الصحفي والذي يعمل كاتباً في صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن عضو اللجنة المركزية في فتح جبريل الرجوب قوله، "جاء إلينا وهددنا جميعاً".



ووفقاً لمئير وصف الرجوب المجتمع الإسرائيلي بأنه مجتمع فاشي، كما هاجم الرجوب نتنياهو بالقول: "نتنياهو أسـوأ من موسولينـي".



وحول رده فعل الرئيس الفلسطيني أبو مازن أوضح الرجوب أن أبو مازن قال لنداف: "مش انا اللي بتهدد شربت قهوتك، الله معك -قصده اقلب". على حد قول الصحفي الإسرائيلي.



يشار إلى أن "رئيس جهاز الشاباك أرغمان، حث الرئيس عباس على إلغاء الانتخابات الفلسطينية المقبلة، في حال شاركت حركة حماس".



ونقلت القناة كان العبرية عن مصدر فلسطيني قوله؛ إن "رئيس السلطة الفلسطينية رفض طلب أرغمان".