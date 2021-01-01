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إسرائيل تفتح الأجواء بالكامل وتقدم مجموعة من "التسهيلات"

الأحد 21 مارس 2021 09:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تفتح الأجواء بالكامل وتقدم مجموعة من "التسهيلات"



القدس المحتلة / سما /

رفعت السلطات الإسرائيلية منتصف الليلة الماضية، القيود المفروضة على خروج ودخول الإسرائيليين عبر مطار بين غوريون الدولي، تطبيقا لأمر محكمة العدل العليا.

كما تقرر إعادة فتح منفذ طابا مع مصر. وأفادت "إذاعة جيش الدفاع الإسرائيلي" بأن نحو 4 آلاف إسرائيلي سيغادرون اليوم الأحد وغدا الاثنين.

يذكر أن المزيد من التسهيلات قد دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي، في إطار المرحلة الرابعة من خطة الخروج من الإغلاق بسبب فيروس كورونا، ومن بينها زيادة عدد الحضور في مناسبات تربوية ورياضية.

ويجوز إدخال حتى 3 آلاف شخص إلى قاعة مغلقة تتسع لخمسة آلاف. وفي المناطق أو الملاعب المفتوحة التي يوجد فيها 10 آلاف مقعد، يمكن دخول حتى 5 آلاف شخص.

المصدر: مكان

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