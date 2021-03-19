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فيديو وصور: هزيمة ثقيلة جدا لمنتخب الإمارات أمام الاحتلال.. وطقوس يهودية

الأحد 21 مارس 2021 09:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو وصور: هزيمة ثقيلة جدا لمنتخب الإمارات أمام الاحتلال.. وطقوس يهودية



القدس المحتلة / سما /

هزم منتخب الاحتلال الإسرائيلي، نظيره الإماراتي بنتيجة ثقيلة في أول مباراة ودية، بعد تطبيع كامل العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، إلى جانب أداء لاعبي المنتخبين لشعائر وطقوس يهودية مشتركة بعد المباراة.


وشهدت مباراة الرغبي التطبيعية التي انتهت بهزيمة المنتخب الإماراتي بنتيجة 33 مقابل صفر، احتفالات واسعة، وتبادلا للتهاني الرسمية بين تل أبيب وأبوظبي.


ونشر الناطق باسم رئيس حكومة الاحتلال أوفير جنلدمان السبت، مقطع فيديو قال إنه يظهر منتخبي إسرائيل والإمارات للرغبي، أثناء احتفالهم بشعيرة "الكيدوش" اليهودية، وهي تقديس ليوم السبت اليهودي.

#الامارات #اسرائيل #التطبيع مع اسرائيل #مباراة
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