فيديو وصور: هزيمة ثقيلة جدا لمنتخب الإمارات أمام الاحتلال.. وطقوس يهودية

القدس المحتلة / سما /

هزم منتخب الاحتلال الإسرائيلي، نظيره الإماراتي بنتيجة ثقيلة في أول مباراة ودية، بعد تطبيع كامل العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، إلى جانب أداء لاعبي المنتخبين لشعائر وطقوس يهودية مشتركة بعد المباراة.

ابطال السلام ???????????????? pic.twitter.com/pHFx5etrAZ — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) March 19, 2021



وشهدت مباراة الرغبي التطبيعية التي انتهت بهزيمة المنتخب الإماراتي بنتيجة 33 مقابل صفر، احتفالات واسعة، وتبادلا للتهاني الرسمية بين تل أبيب وأبوظبي.

هكذا استقبلت مجموعة الرجبي الاسرائيلية والاماراتية معاً يوم السبت وحسب طقوس وعادات اليهود، نموذج التسامح وتقبل الاخر في بلد التعددية ???????????????? @michaldivon pic.twitter.com/YcBRgjliRe — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) March 19, 2021



ونشر الناطق باسم رئيس حكومة الاحتلال أوفير جنلدمان السبت، مقطع فيديو قال إنه يظهر منتخبي إسرائيل والإمارات للرغبي، أثناء احتفالهم بشعيرة "الكيدوش" اليهودية، وهي تقديس ليوم السبت اليهودي.