إغلاق مراكز خدمات الأونروا بغزة

غزة / سما /

أقدمت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين، صباح اليوم الأحد، على إغلاق مراكز خدمات أونروا في كافة محافظات قطاع غزة، احتجاجًا على سياسة وكالة الغوث بتوزيع السلة الغذائية الموحدة.

وقررت اللجنة إغلاق مراكز الخدمات ليومين متتاليين بدءًا من اليوم الأحد، وحتى بعد ظهر يوم غد الإثنين، وذلك تنديدًا بسياسة التقليص التي تتبعها إدارة الأونروا.

وكانت اللجنة نظمت في الأيام الأخيرة سلسلة فعاليات مماثلة أدت لإغلاق عدة مقرات ومراكز توزيع مساعدات، ومكاتب الأقاليم بغزة، للضغط على إدارة الوكالة للتراجع عن قراراتها الأخيرة.