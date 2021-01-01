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إغلاق مراكز خدمات الأونروا بغزة

الأحد 21 مارس 2021 09:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إغلاق مراكز خدمات الأونروا بغزة



غزة / سما /

أقدمت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين، صباح اليوم الأحد، على إغلاق مراكز خدمات أونروا في كافة محافظات قطاع غزة، احتجاجًا على سياسة وكالة الغوث بتوزيع السلة الغذائية الموحدة.

وقررت اللجنة إغلاق مراكز الخدمات ليومين متتاليين بدءًا من اليوم الأحد، وحتى بعد ظهر يوم غد الإثنين، وذلك تنديدًا بسياسة التقليص التي تتبعها إدارة الأونروا.

وكانت اللجنة نظمت في الأيام الأخيرة سلسلة فعاليات مماثلة أدت لإغلاق عدة مقرات ومراكز توزيع مساعدات، ومكاتب الأقاليم بغزة، للضغط على إدارة الوكالة للتراجع عن قراراتها الأخيرة.

#اغلاق #الاونروا #غزة

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