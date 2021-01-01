رام الله / سما /

تصدر خبر انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس "كورونا"، بالتزامن مع تلقي الرئيس محمود عباس، للقاح، عناوين الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الأحد.

كما ركزت الصحف على الاجراءات الحكومية الجديدة للحد من انتشار الفيروس، وتناولت فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يتلقى اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" ويدعو إلى الالتزام بتعليمات وزارة الصحة

- انطلاق حملة التطعيم اليوم.. 27 وفاة و1780 إصابة والحكومة تعلن إجراءات جديدة للحد من انتشار "كورونا"

- فتح باب الترشح لـ"التشريعي" ولجنة الانتخابات تخاطب سلطة النقد لفتح حسابات للقوائم المترشحة

- العشرات يتظاهرون في حيفا ضد العنف وتواطؤ الشرطة مع عصابات الإجرام

- غزة: عيد الأم يستحوذ على اهتمام المواطنين رغم انشغال الشارع بالانتخابات

- "أبناء أماني".. حضر العيد وغابت الأم

* "الأيام":

- الحكومة تقرر: الإغذ1لاق ليلي ويومي الجمعة والسبت فتح المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي "للتوصيل"

- "الوباء": 27 وفاة ورصد 1780 إصابة

- وزارة الصحة: الحالة الوبائية لا تزال خطرة

- "الصحة" توضح إجراءات التطعيم ضد "كورونا"

- الرئيس يتلقى اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"

- الرجوب: لم يتم التشاور مع "حماس" حول تشكيل قائمة مشتركة

- المخابرات العامة: ما يتم تداوله بشأن أسماء أو قوائم تخص الانتخابات عارٍ عن الصحة

- الاستيلاء على 18 دونما في قرى سلفيت والمستوطنون يقتلعون أشتالاً في دير نظام

- الأردن: 87 وفاة و5205 إصابات بـ"كورونا"

- ثلاث قوائم تسجل لخوض انتخابات "التشريعي" في اليوم الأول لفتح لجنة الانتخابات باب الترشح

* "القدس":

- الرئيس يتلقى اللقاح المضاد لكورونا

- انطلاق حملة التطعيم في فلسطين اليوم

- إجراءات حكومية للحد من انتشار الفيروس

- "فتح" معركة الكرامة منحت شعبنا الأمل بالحرية

- الاحتلال يستولي على 18 دونما من أراضي سلفيت

- السعودية: لا تطبيع مع إسرائيل بدون سلام مع الفلسطينيين