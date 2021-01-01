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الاحتلال يطلق النار على المزارعين في رفح وبحر غزة

الأحد 21 مارس 2021 08:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يطلق النار على المزارعين في رفح وبحر غزة



غزة / سما /

 أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، النار صوب مجموعة من المزارعين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، واستهدفت مراكب الصيادين في بحر مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال المتمركزة في الآليات العسكرية خلف الشريط الحدودي شرق رفح قامت بإطلاق النار على مجموعة المزارعين وهم يقومون بفلاحة أراضيهم على مقربة من مطار غزة المدمر شرق المدينة، ما أضطرهم إلى تركها والعودة إلى بيوتهم، دون وقوع إصابات.

كما فتحت قوات الاحتلال النار وخراطيم المياه على مراكب الصيادين قبالة شاطئ مدينة دير البلح وسط القطاع ما ألحق أضرارا في أحد مراكب الصيادين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين الذين أجبروا على مغادرة المكان.

يذكر أن الاحتلال يتعمد يومياً استهداف المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع، إضافة إلى التنغيص على حياة الصيادين في بحر غزة.

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