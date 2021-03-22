  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طقس فلسطين: ارتفاع درجات الحرارة

الأحد 21 مارس 2021 07:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: ارتفاع درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع أخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية ويصبح الجو ربيعيا في المناطق الجبلية حاراً نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين 2021/03/22 يكون الجو غائماً ومغبراً،وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، ويطرأ ارتفاع أخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجات مئوية ويصبح الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2021/03/23 يكون الجو غائماً ومغبرا،وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف أخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجات مئوية ويبقى الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

تعرَف على أول قائمتين يتم تسجيلهما في المقر المركزي للجنة الإنتخابات ...

صحيفة: اتصالات بين التيار الإصلاحي وناصر القدوة لقائمة انتخابية موحدة

موقع اسرائيلي عن مروان عيسى: سيقود حملة حماس المقبلة أمام الجيش الاسرائيلي

"المعركة المحكمة"...جنرال إسرائيلي يكشف خطة جيش الاحتلال للتعامل مع تحديات غزة

الحكومة تتخذ عدة قرارات لمواجهة كورونا: تعطيل الدوام المدرسي.. ومنع الحركة والانتقال بين المحافظات

تتعامل مع بعضها بفوقية...مخاض عسير لتشكيل قائمة انتخابية موحدة لليسار الفلسطيني

الشرطة تنشر تفاصيل سرقة "موظف صراف عملة" في خانيونس

الأخبار الرئيسية

الرجوب يتحدث عن قائمة فتح الانتخابية: لم يتم التشاور مع حماس حول تشكيل قائمة مشتركة!

نتنياهو

يوسي بيلين يتساءل: كيف يمكن لمقعد أو اثنين أن يعرّضا إسرائيل للخطر أمام جيرانها والعالم؟

حماس تتحدث عن قائمتها الانتخابية: نعمل على تشكيل قائمة حمساوية خالصة.. ولكن!

لقاح

وزارة الصحة الفلسطينية تُصدر إعلاناً مهماً للمواطنين بشأن لقاحات كورونا

أرفض فكرة الترحيب بي بغزة!.. القدوة يوضح حقيقة تحالفه مع محمد دحلان لخوض الانتخابات

اعلان سما رسائل