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حماس تتحدث عن قائمتها الانتخابية: نعمل على تشكيل قائمة حمساوية خالصة.. ولكن!

السبت 20 مارس 2021 10:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تتحدث عن قائمتها الانتخابية: نعمل على تشكيل قائمة حمساوية خالصة.. ولكن!



غزة /سما/

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران، مساء يوم السبت، إنّه "على مستوى حركة حماس نعمل على تشكيل قائمة حمساوية خالصة، بحيث نكون جاهزين لخوض الانتخابات في أي وقت، لكننا سنبذل كل الجهود للوصول إلى قائمة وطنية عريضة".

وأضاف بدران في حديث لقناة الأقصى، أن اليوم هو الأول لتسجيل القوائم في الانتخابات، مشيرًا إلى أن قائمة حماس على وشك الانتهاء عمليًا، وستكون جاهزة لتقديمها في الوقت المناسب.

وتابع: "حماس تعلن بشكل واضح منذ فترة حول رغبتها بتشكيل قائمة وطنية عريضة، تضم عدد من الفصائل ومستقلين، وتتفق على سقف سياسي معين".

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