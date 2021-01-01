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جهاز المخابرات العامة يحذر من نقل أو تداول أي خبر أو وثيقة حول الانتخابات تحمل شعاره

السبت 20 مارس 2021 09:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
جهاز المخابرات العامة يحذر من نقل أو تداول أي خبر أو وثيقة حول الانتخابات تحمل شعاره



رام الله /سما/

أكد جهاز المخابرات العامة أن ما تم تداوله عبر بعض وسائل الاعلام الاجتماعي فيما يتعلق بأسماء أو قوائم تخص العملية الانتخابية من المحافظات الجنوبية أو المحافظات الشمالية هي أخبار كاذبة ومزورة.

وأوضح الجهاز في تصريح وصل سما الاخبارية نسخة عنه، أن هذه أكاذيب من جهات تعودت على نشر الفتن والتزوير بهدف ضرب النسيج الوطني والاجتماعي الفلسطيني وخدمة لأهداف مشبوهة وليست وطنية.

وحذر جهاز المخابرات العامة من نقل أو تداول أي خبر أو وثيقة تحمل شعار المخابرات العامة دون أن يكون ذلك قد نشر رسميا على الموقع الرسمي للجهاز.

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#المخابرات الفلسطينية #الانتخابات الفلسطينية #القوائم الانتخابية #قائمة فتح الانتخابية #حركة فتح
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