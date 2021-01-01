جهاز المخابرات العامة يحذر من نقل أو تداول أي خبر أو وثيقة حول الانتخابات تحمل شعاره

رام الله /سما/

أكد جهاز المخابرات العامة أن ما تم تداوله عبر بعض وسائل الاعلام الاجتماعي فيما يتعلق بأسماء أو قوائم تخص العملية الانتخابية من المحافظات الجنوبية أو المحافظات الشمالية هي أخبار كاذبة ومزورة.

وأوضح الجهاز في تصريح وصل سما الاخبارية نسخة عنه، أن هذه أكاذيب من جهات تعودت على نشر الفتن والتزوير بهدف ضرب النسيج الوطني والاجتماعي الفلسطيني وخدمة لأهداف مشبوهة وليست وطنية.

وحذر جهاز المخابرات العامة من نقل أو تداول أي خبر أو وثيقة تحمل شعار المخابرات العامة دون أن يكون ذلك قد نشر رسميا على الموقع الرسمي للجهاز.



