العالول يقدم واجب العزاء لذوي الشهيد حنايشة

نابلس /سما/

قدم نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، مساء اليوم السبت، واجب العزاء لذوي الشهيد عاطف حنايشة، في قرية بيت دجن شرق نابلس.

ورافق العالول، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" دلال سلامة، وعضو المجلس الثوري للحركة عبد الإله الأتيرة، وعدد من كوادر حركة "فتح" في محافظة نابلس.

ودعا العالول، الله العزيز القدير، أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وأكد استمرار المقاومة الشعبية السلمية للتصدي للهجمة الاستيطانية الهادفة إلى الاستيلاء على المزيد من الأراضي.

وتحدث العالول عن التحديات التي يواجهها الفلسطينيون، وصمودهم وثباتهم على أرضهم رغم ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته.

واستشهد حنايشة (45 عاما) أمس الجمعة عقب إصابته بالرصاص الحي في رأسه، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان في القرية.