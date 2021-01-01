نتنياهو: لا ضمّ للضفّة الغربية دون موافقة الرئيس الأميركي..

القدس المحتلة /سما/

قال رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، خلال لقاء مع القناة 12، إنه لا ضمّ للضفّة الغربية المحتلة دون موافقة الرئيس الأميركي.

في المقابل، عبّر وزير الجيش الإسرائيلي ورئيس قائمة "كاحول لافان"، بيني غانتس، عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة "ستنتقمّ من إسرائيل" في أعقاب العلاقة مع نتنياهو.

مع ذلك، قال غانتس إن العلاقة مع الولايات المتحدة "رائعة" وإن الرئيس الأميركي، جو بايدن، صديق حقيقي لدولة إسرائيل، وإن الحفاظ على علاقة مع الحزبين الأميركيّين "حرجة جدًا" لإسرائيل.

وانتقد غانتس علاقة نتنياهو بالولايات المتحدة، وادّعى أنه "ذهب في اتجاه الجانب الجمهوري فقط. وأنه أضرّ بالثنائية الحزبيّة في الولايات المتحدة".

ووعد نتنياهو بتوفير طائرات مباشرة إلى مكّة المكرمة.

وداخليًا، ذكر نتنياهو أنّه لن يقيل المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، لكنّه أعلن أنه سيجري "إصلاحًا" في الجهاز القضائي، "للموازنة بين سلطات الحكم" في إشارة إلى قانون يقلّص صلاحيات الجهاز القضائي.

وجاءت تصريحات غانتس ونتنياهو خلال مقابلات إعلامية لرؤساء القوائم المشاركة في انتخابات الكنيست، المقرّر إجراؤها يوم الثلاثاء المقبل، وهي الرابعة خلال أقلّ من عامين.

وتبيّن استطلاعات الرأي حصول معسكر نتنياهو على 60 مقعدًا، إن انضمّ إليه رئيس قائمة "يمينا"، نفتالي بينيت، ما يعني عدم قدرته على تشكيل حكومة، وعدم قدرة خصومه على ذلك، واحتمال الذهاب لانتخابات ثالثة.

وكرّر نتنياهو خلال حديثه إلى القناة 12 احتمال انشقاق أعضاء كنيست بعد الانتخابات من القوائم المنافسة له، وهو ما أشار إليه رئيس قائمة "تكفاه حدشاه"، غدعون ساعر، الذي تحدّث عن احتمال انشقاق أعضاء من الليكود للانضمام إليه، علمًا بأن ساعر نفسه انشقّ عن الليكود.