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إسرائيل تقرر استئناف الرحلات الجوية من وإلى جميع الوجهات

السبت 20 مارس 2021 08:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تقرر استئناف الرحلات الجوية من وإلى جميع الوجهات



القدس المحتلة /سما/

 قررت هيئة الطيران المدني في إسرائيل، استئناف الرحلات الجوية من وإلى جميع الوجهات، وأخطرت شركات الطيران الأجنبية العاملة لديها بالتقدم للحصول على نقاط الإقلاع والهبوط المخصصة لها لمنع الازدحام في مطار "بن غوريون".

وذكرت صحيفة (جلوبس) الإسرائيلية، السبت، أن لجنة الاقتصاد في الكنيست رفعت الحد الأقصى لعدد الوجهات التي يمكن لشركات الطيران أن تطير إليها، مشيرة إلى أن هناك 1300 إسرائيلي فقط يطلبون رحلات جوية للعودة إلى إسرائيل.


يذكر أنه تم إغلاق مطار "بن غوريون" في 26 يناير الماضي بسبب مخاوف من دخول طفرات جديدة لفيروس كورونا إلى البلاد.

#اسرائيل #مطار بن غوريون

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