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رابط التقديم للمنح الدراسية في الجامعات السودانية 2021

السبت 20 مارس 2021 08:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط التقديم للمنح الدراسية في الجامعات السودانية 2021



الخرطوم / سما

أعلن بروفيسور سامي شريف وكيل وزارة التعليم العالي عن فتح باب القبول للمنح الدراسية لمؤسسات التعليم العالي غير الحكومية لمستوي البكالوريوس اعتبارا من الثلاثاء الموافق 23 وحتى الأربعاء 31 مارس الحالي لحملة الشهادة الثانوية السودانية لهذا العام فقط.

وأعرب شريف في تصريح صحفي عن تمنياته لجميع الطلاب بالنجاح والتوفيق في مجالاتهم الاكاديميه والعلميه، موضحا ان الحد الأدنى للتقديم للمنح سيكون وفق النسبة المحددة لكل تخصص. 

وأكد شريف أن الطب وطب الاسنان والصيدلة والمختبرات والأشعة ستكون نسبتها في المنح 85% . بينما العلاج الطبيعي والتخدير والعلوم الصحية والتمريض وغيرها بنسبة 75% فيما تقبل الكليات والبرامج الهندسية من نسبة 70% وكليات العلوم الأساسية أيضا 70% والكليات والبرامج النظرية 65%.

وأشار شريف الى أن التقديم للمنح سيكون حصريا عبر الموقع الرسمي للتقديم الإلكتروني ويتم الفرز له مركزيا بكل شفافية وتجرد.

رابط المنح الدراسية في السودان: اضغط هنا

من جهته، أكد الأستاذ علي الشيخ السماني مدير الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات أن أبرز شروط التقديم للمنح هي أن يكون الطالب سودانيا ويحمل الشهادة السودانية لهذا العام فقط. 

وأفاد بأن أي طالب تم ترشيحه من قبل لأي مؤسسة يفقد مقعده مباشرة إذا رشح للمنحة كما لن يسمح له بالتحويل بعد القبول. 

وذكر السماني ان المنحة تغطي الرسوم الدراسية وللادارة العامة للقبول الحق في إلغاء المنحة إذا اتضح عدم صحة بيانات الطالب المؤهلة والمستندات المقدمة منه. 

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