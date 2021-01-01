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قبيل الانتخابات.. المظاهرات ضد نتنياهو وحكومته تتواصل في إسرائيل

السبت 20 مارس 2021 08:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
قبيل الانتخابات.. المظاهرات ضد نتنياهو وحكومته تتواصل في إسرائيل



القدس المحتلة /سما/

 تواصلت، مساء السبت، المظاهرات المناهضة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ولحكومته للسبت الـ 39 على التوالي.

وتجمع المتظاهرون خارج مقر إقامة نتنياهو في القدس وفي مقر إقامته الخاصة في مدينة قيسارية، وانطلقت التظاهرة بعد ظهر اليوم وتستمر طوال المساء في القدس وفي عدة مدن وعند الجسور وتقاطعات الطرق.

وتأتي هذه الاحتجاجات قبل ثلاثة أيام من موعد الاقتراع الرابع، 23 مارس/ آذار الجاري، حيث يأمل المشاركون في إقناع المترددين بعدم التصويت لصالح رئيس الوزراء، الذي يحتل حاليا صدارة الاستطلاعات، مع حوالي ثلاثين مقعدا في الكنيست من أصل 61.

ورفع المتظاهرون أعلام إسرائيل وأعلام سوداء ترمز إلى "موت الديمقراطية" ولافتات تطالب باستقالة رئيس الوزراء على خلفية "اتهامه في 4 قضايا فساد"ويدينون تعامل الحكومة في إدارة قضايا الاقتصاد والبطالة وأزمة كورونا.

ويتظاهر المحتجون كل أسبوع منذ أكثر من سبعة أشهر، أمام مقر إقامته في شارع بلفور في مدينة القدس وأمام مقر إقامته الخاص في قيسارية وفي الشوارع الرئيسية وعلى الجسور وعند تقاطعات الطرق، مطالبين بتنحي نتنياهو بسبب محاكمته بملفات فساد وسوء إدارته لأزمة وباء كورونا، على حد مطلبهم.

وكان نتنياهو قد كشف أنه في حال قيادته لتشكيل حكومة بعد انتخابات 23 مارس/آذار الوشيك، فلن يستخدم منصبه للتهرب من المحاكمة في التهم الموجهة من خلال التشريع أو طلب الحصانة وقال "لن أقترح أي تشريع من هذا القبيل".

#الحكومة الاسرائيلية #بنيامين نتنياهو #المظاهرات ضد نتنياهو

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