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الرئيس يعزي بالشهيد عاطف حنايشة

السبت 20 مارس 2021 08:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يعزي بالشهيد عاطف حنايشة



نابلس /سما/

هاتف الرئيس محمود عباس، مساء السبت، عائلة الشهيد عاطف يوسف حنايشة (45 عاما) من بيت دجن شرق نابلس، معزيا باستشهاده.

وأعرب الرئيس، خلال الاتصال، عن صادق العزاء والمواساة، داعيا الله عز وجل أن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وعبر الرئيس عن استنكاره وإدانته لهذه الجريمة البشعة التي تأتي في إطار الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا الأعزل، معربا عن ثقته بأن شعبنا الصامد في وطنه سيواصل صموده وثباته فوق أرضه حتى التحرر والاستقلال.

واستشهد حنايشة أمس الجمعة، جراء إصابته بالرصاص الحي في رأسه، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة ضد الاستيطان شرق بيت دجن.

#الرئيس عباس #الشيخ عاطف حنايشة #نابلس

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