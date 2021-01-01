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حماس: مشاركة المرأة في القائمة الانتخابية ستفاجئ الجميع

السبت 20 مارس 2021 07:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: مشاركة المرأة في القائمة الانتخابية ستفاجئ الجميع



غزة /سما/

قالت عضو المكتب السياسي لحركة حماس فاطمة شراب، إن مشاركة المرأة في قائمة حــماس الانتخابية ستفاجئ الجميع، وأن لدى الحركة كفاءات وكوادر نسائية قادرة على خدمة المرأة الفلسطينية.

وأوضحت شراب في تصريح صحفي، أنه لم يحسم حتى اللحظة الشكل النهائي لقائمة حماس الانتخابية، وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة

وكشفت شراب أن القائمة التي تعدها "حماس"، تمتاز بالمهنية والقدرة على خدمة المواطن الفلسطيني الذي يستحق، مشيرة إلى أن هذه العناوين الكبيرة من قيادة الحركة تؤكد أن هذا المنصب ليس تشريفي وليس زيادة أعداد وإنما الهدف هو وجود قيادات واعدة قادرة على تحمل المسؤولية في المرحلة المقبلة وقادرة على إحداث متغيرات في المجتمع الفلسطيني.

وأكدت على أن حماس فتحت ذراعيها للكل الفلسطيني وكل من يثبت جدارته في العمل من أجل فلسطين، منبهة إلى وجود بنك من الأسماء لدى حماس، من نساء فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية.

#حركة حماس #فاطمة شراب #قائمة حــماس الانتخابية #قطاع غزة

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