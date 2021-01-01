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بايرن ميونخ يسحق شتوتغارت برباعية ممضية بهاتريك من (ليفان_"غول"_سكي)..فيديو

السبت 20 مارس 2021 07:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايرن ميونخ يسحق شتوتغارت برباعية ممضية بهاتريك من (ليفان_"غول"_سكي)..فيديو



برلين /سما/

كرم فريق بايرن ميونخ وفادة ضيفه شتوتغارت بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ26 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وأحرز النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ثلاثة أهداف "هاتريك" للعملاق البافاري، في الدقائق (18، 23، و39)، بينما تكفل زميله المهاجم سيرج جنابري بتسجيل الهدف الثاني، في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول، للقاء الذي أقيم على ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ.


وعزز روبرت ليفاندوفسكي (32 عاما)، الذي بات يعرف بـ(ليفان_"غول"_سكي) لغزارة أهدافه، تربعه على عرش صدارة هدافي "البوندسليغا"، برصيد 35 هدفا، مبتعدا بفارق 14 هدفا عن أقرب ملاحيقه، وصيفه النجم النرويجي إيرلينغ هالاند "الفتى الذهبي"، وأصبح البولندي على بعد 5 أهداف من الرقم القياسي بعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد في الدوري الألماني، للأسطورة غيرد مولر، الذي سجل 40 هدفا خلال الموسم (1971-1972).


وبدوره، رفع بايرن ميونخ، حامل اللقب، رصيده بعد هذا الفوز، إلى 61 نقطة، متربعا على عرش صدارة "البوندسليغا".

بينما توقف رصيد شتوتغارت عند 36 نقطة، ويشغل المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري، حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

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