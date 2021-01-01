بنزيما يقود ريال مدريد لتخطي سيلتا فيغو ..فيديو

مدريد/سما/

قاد الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، فريقه للانتصار بنتيجة (3-1) خلال مواجهة سيلتا فيجو، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 28 من الليجا.

وسجل بنزيما هدفين في الدقيقتين 20 و30، وصنع الهدف الثالث الذي سجله أسينسيو في الدقيقة (90+4) بينما سجل سانتي مينا هدف سيلتا فيجو الوحيد في الدقيقة 40.

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 60 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا، بينما يتجمد رصيد سيلتا فيجو عند 34 نقطة في المركز الحادي عشر.

بدأت المباراة بضغط مُكثف من ريال مدريد، وبالفعل نجح فينيسيوس جونيور في استغلال خطأ قاتل بين الدفاع والحارس فييار لكنه مرر لبنزيما الذي سدد كرة اصطدمت في أحد لاعبي سيلتا فيجو في الدقيقة 5، ليُهدر الميرنجي أول فرصة للتسجيل.

وسدد كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد كرة من داخل المنطقة، ارتطمت بالمدافع هوجو مالو لتمر بجانب القائم الأيمن، ونجح بنزيما في تسجيل هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 20، إذ تلقى تمريرة من زميله توني كروس، وسدد أسفل يسار فييار حارس مرمى سيلتا فيجو.

وكاد فينيسيوس جونيور أن يُضاعف النتيجة لريال مدريد في الدقيقة 26، حيث أرسل له كريم بنزيما كرة عرضية من الطرف الأيمن لكن تسديدته مرت أعلى المرمى بغرابة.

وضاعف بنزيما النتيجة لريال مدريد في الدقيقة 30، حيث نجح كروس في قطع الكرة من تابيا مدافع سيلتا فيجو داخل المنطقة، واستغلها الفرنسي الذي سدد على يمين الحارس فييار.

وسجل سانتي مينا الهدف الأول لسيلتا فيجو في الدقيقة 40، فمن ركلة حرة غير مباشرة نفذها زميله دينيس سواريز، أرسل كرة عرضية داخل المنطقة، ليُسدد مينا كرة رأسية أقصى يمين كورتوا حارس مرمى ريال مدريد.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل الميرنجي الضغط، وأهدر فينيسيوس جونيور فرصة تسجيل الهدف الثالث بغرابة شديدة، حيث تلقى تمريرة من زميله فالفيردي داخل المنطقة، لكنه سدد برعونة شديدة لترتطم الكرة بدفاع سيلتا فيجو في الدقيقة 59.

وأرسل إياجو أسباس مهاجم سيلتا فيجو تصويبة قوية على حدود منطقة الجزاء، لكن الحارس تيبو كورتوا تألق في التصدي لها في الدقيقة 61.

واستغل كريم بنزيما خطأ من أراوخو مدافع سيلتا فيجو في الدقيقة 77، داخل منطقة الجزاء وقطع الكرة وأرسل تصويبة قوية لكن الحارس فييار تصدى لها ببراعة.

واحتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة لسيلتا فيجو، نفذها أسباس لكنها اصطدمت بالحائط البشري قبل أن ترتطم بالقائم الأيمن لمرمى ريال مدريد في الدقيقة 82.

وواصل فينسيسوس سيناريو إهدار الفرص، بعدما تلقى كرة عرضية من الجانب الأيمن داخل المنطقة، لكنه سدد كرة ارتطمت بالدفاع لتتحول إلى ركنية في الدقيقة 91.

ونجح البديل ماركو أسينسيو في تسجيل الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 94، حيث تلقى كرة عرضية من كريم بنزيما داخل المنطقة وسدد مباشرة في الشباك، ليؤمن النقاط الثلاث للميرنجي الذي يواصل سعيه للحفاظ على لقبه.