البيت الأبيض يوضح سبب سقوط بايدن المتكرر.. ويكشف وضع الرئيس

واشنطن /سما/

كشف متحدث باسم البيت الأبيض، السبت، سبب سقوط الرئيس الأميركي جو بادين، أثناء صعوده سلم طائرته الرئاسية.



وأظهر مقطع فيديو سقوط الرئيس الأميركي، 3 مرات متتالية، أثناء صعوده درجات السلم المؤدي إلى طائرة "إير فورس ون"، الجمعة، المتجهة إلى أتلانتا من جوينت بيس أندروز في ماريلاند.



وألقت كارين جان بيير، نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، باللوم في هذه "السقطات" على الطقس الذي كان عاصفا، إذ كانت الرياح قوية للغاية، حسبما نقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.



وأضافت كارين في حديثها للصحفيين بالطائرة الرئاسية: "الجو عاصف للغاية، وصعدت الطائرة بصعوبة. صحة الرئيس جيدة ولا إصابات".



وردا على سؤال عما إذا كان طبيب قد فحص بايدن، أوضحت كارين: "كل ما يمكنني قوله إنه بخير، ويواصل أعماله كالمعتاد".



ولا يعد بايدن السياسي الأميركي الوحيد الذي تعثر أثناء صعوده سلم الطائرة، إذ سبق أن تعثر مايك بنس، نائب الرئيس السابق، على درج الطائرة الرئاسية في حزيران/ يونيو الماضي.



وفي ذات الشهر أيضا، رصدت الكاميرات الرئيس السابق دونالد ترامب وهو يسير "بحذر" عند منحدر بالأكاديمية العسكرية الأميركية في ويست بوينت، وقد علّق وقتها بالقول إن تعثره، إن حدث، سيكون محل استغلال وسائل الإعلام.(سكاي نيوز).