بدور البراهيم تكشف موقف والدتها من خلعها الحجاب (فيديو)

الرياض/سما/

بدور البراهيم تكشف موقف والدتها منها

علقت بدور البراهيم على سؤال أحد المتابعات على تطبيق سناب شات التي قالت لها :"أخت بدور أحس أمك مو راضية عن أنك تطلعين وجهك وأنها متضايقة من هذا الشئ"، وجاء ردها لتكشف موقف والدتها.

قالت بدور البراهيم إن والدتها غير راضية عن هذا الوضع لكنها هي أيضاً لا تشعر بالرضا، معلقة :"إذا أنا صاحبة الشأن مو عاجبني وضعي، أنا بدور مو عاجبني، والله يهديني وأكيد ما حدا راضي إذا كنت أنا مش راضية ".

وتابعت: "الله يهديني، أحس أني مو أقعد أنافق وأصور بحجاب وأسوى نفسي مثالية ومن وراء الستار أنا اصلا مو هيك".

وفي فيديو أخر هاجمت بدور البراهيم المتابعات الذين مازالوا يوجهون إليها النقد بسبب تخليها عن الحجاب وطلبت من الجميع التوقف عن الحديث في هذا الأمر.



وانفعلت بدور البراهيم في الفيديو على المتابعات قائلة :"ما حد له دخل فينا أنا ربي يحاسبني أنا لما أندفن أنتي مو جاية معايا في قبري ف فكوني من سالفة الحجاب لو سمحتوا".

بدور البراهيم تبحث عن موظفة لملابسها

وكانت بدور البراهيم تعرضت لدور أفعال سلبية بعد أن نشرت فيديو تطلب فيه موظفة متخصصة تساعدها في اختيار الأزياء المناسبة لأن ذوقها صعب جداً وستكون المهمة الأساسية لهذه الموظفة هي شراء الملابس.

بدور البراهيم ظهرت خلال الفيديو وأكدت أنها قررت توظيف فتاة لديها ذوق مميز في الموضة حتى أن ما يتوفر في الأسواق من قطع لا يرقى إلى ذوقها لذلك هي تعتمد على ملابس محايدة جداً، كما أوضحت أنها سوف تمنح هذه الفتاة راتب جيد ومناسب لأن ذوقها صعب جداً ويصعب إرضائها وستكون مهمة الفتاة بالكامل البحث عن القطع التي تناسبها.

طلب بدور البراهيم أثار غضب الجمهور بدرجة كبيرة بخاصة وأن البعض اعتبر أن تصرفها به الكثير من الغرور لأنها تعتبر أن السوق الحالي لا يرقى لذوقها كما أن بحثها عن فتاة تشتري لها الملابس فقط هو طلب غريب في حد ذاته، إلا أن البعض الآخر سخر من إطلالة بدور البراهيم نفسها بخاصة وأنها لم تصفف شعرها بعد، أما الفريق الثالث فاعتبر أن هدف بدور البراهيم هو إثارة الجدل ولفت الأنظار ليس إلا.

بدور البراهيم بعد خلع الحجاب

بدور البراهيم كانت قد صدمت الجمهور قبل فترة خلال جلسة تصوير ظهرت فيها بدون حجاب مع فستان ضيق مما عرضها للكثير من الجدل في حين حاول البعض الدفاع عنها وأكدوا أنها لم تكن محجبة بالكامل لأن وضع الطرحة على الرأس مع إظهار جانب من الشعر لا يُعد حجاب.

وأضافت بدور البراهيم: "أنا دايماً أقول أنا حجابي مو حجاب من أول ما طلعت، ب أنا أبغى الموضوع ده، الكل يعرفه، الله يهديني، أنا من يوم ما طلعت نص شعري وقول إن حجابي مو حجاب، بس أنا ما بخلع حجابي في المولات والشوارع، عني ما فقدت حجابي في الشوارع، وياريت الموضوع ينتهي".