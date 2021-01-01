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الصالحي: حزب الشعب سيكون آخر من يسجل قائمته الانتخابية.. لهذا السبب

السبت 20 مارس 2021 07:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصالحي: حزب الشعب سيكون آخر من يسجل قائمته الانتخابية.. لهذا السبب



رام الله /سما/

قال بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، يوم السبت، إن حزب الشعب سيكون آخر من يسجل قائمته الانتخابية.

وأكد الصالحي أن ذلك يأتي حتى يستنفذ الحزب كل الفرص؛ لتحقيق وحدة اليسار مع القوى الديموقراطية والشعبية والحراسات المجتمعية المختلفة، بما يشكل كتلة شعبية لكسر الثنائية في النظام السياسي، وتعزيز صمود الشعب عبر سياسات اقتصادية واجتماعية بديلة.

وأردف: "أن هذه المهمة الكبيرة لا تزال تنتظر الادراك السياسي الكافي للتلاقي مع الفرصة التي تتوفر الان لتحقيقها."

وأشار الصالحي أن موقف حزب الشعب الفلسطيني تجاه مشاركة المقدسيين في الانتخابات في مدينتهم تصويتًا وترشيحًا ودعاية، هو موقف ثابت؛ لأن سقف القدس أعلى من سقف الانتخابات.

#بسام الصالحي #حزب الشعب #القوائم الانتخابية #الانتخابات الفلسطينية

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