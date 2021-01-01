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سلطة النقد توضح طبيعة عمل المصارف في ظل اجراءات الحكومة لمواجهة كورونا

السبت 20 مارس 2021 06:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة النقد توضح طبيعة عمل المصارف في ظل اجراءات الحكومة لمواجهة كورونا



رام الله /سما/

أعلنت سلطة النقد مساء اليوم السبت، عن طبيعة عمل المصارف خلال الفترة من 21 مارس ولغاية الأول من أبريل المقبل.

وأوضحت سلطة النقد في بيان لها، أن المصارف ستعمل بوتيرة حالة الطوارئ وتكون ساعات الدوام لاستقبال الجمهور من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهراً.

وطالبت المصارف للالتزام بتنظيم عدد المراجعين وجدولة زياراتهم للفروع وتفعيل خدمات الحجز من خلال التطبيقات الالكترونية للمصارف، وضرورة استغلال الكوادر البشرية بالشكل الأمثل، وتخفيض عدد الموظفين وتنقلهم بما يتناسب مع حجم الاعمال والحفاظ على سلامتهم.

ودعت سلطة النقد المصرف إلى الالتزام باستقبال الشركات والتجار في فروع المصارف في المحافظات التي يتم إغلاقها.

#سلطة النقد #دوام المصارف #فيروس كورونا

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