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لجنة الانتخابات تعقب على إعلان قوائم أنها تقدمت بالترشح لانتخابات المجلس التشريعي

السبت 20 مارس 2021 06:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة الانتخابات تعقب على إعلان قوائم أنها تقدمت بالترشح لانتخابات المجلس التشريعي



رام الله /سما/

قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية م. هشام كحيل، مساء يوم السبت، إنّ "ثلاثة قوائم تقدمت للتسجيل في الانتخابات إحداها من الضفة الغربية والباقي من قطاع غزة".

وأضاف كحيل في تصريح لإذاعة صوت القدس، أنّ الانتخابات تعتمد نظام التمثيل النسبي الكامل، ولا تُقبل طلبات الترشح الفردية. 

وتابع: "لأغراض قبول القائمة فإن القانون يحدد لأي قائمة انتخابية 16 مرشحاً على الأقل، ولن يتم تمديد موعد التقدم للترشح بالمطلق، والمدة القانونية هي 12 يوم فقط".

وأردف: "لدى لجنة الانتخابات خمسة أيام لدراسة أوضاع القوائم، لذلك ننصح أصحابها بالتقدم خلال الأيام الأولى من موعد الترشح لتدارك أي مشكلة".

وأشار إلى أن إعلان قوائم أنها تقدمت بالترشح لانتخابات المجلس التشريعي هذا أمر مسموح، ولكن من غير المسموح عمل أي دعاية انتخابية لوجود فترة خاصة لبدء الدعاية الانتخابية.

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