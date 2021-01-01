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الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية بالقدس القديمة

السبت 20 مارس 2021 06:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية بالقدس القديمة



القدس المحتلة /سما/

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابا من البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، وشددت من إجراءاتها العسكرية في محيط المدينة.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا اقتحامات ليلية، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب رأفت نجيب، من سوق خان الزيت في البلدة القديمة، واقتادته إلى أحد مراكز التوقيف، فيما أفرجت عنه لاحقا بعد ساعات من التحقيق.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط مدينة القدس المحتلة وضواحيها.

وأغلقت قوات الاحتلال حاجز جبع العسكري شمال شرق القدس واحتجزت مئات المركبات، وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها.

ومنعت قوات الاحتلال إدخال المواد الخاصة بالبناء إلى قرية بيت إكسا ، وأعاقت دخول المواطنين إلى القرية واحتجزت البطاقات الشخصية لعدد منهم.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على طريق النفق المؤدي لقرى شمال غرب القدس، واحتجزت عشرات المركبات، ما تسبب بأزمة مرورية.

وأقامت قوات الاحتلال، حاجزا عسكريا قرب جسر بلدة قلنديا، وفتشت المركبات واعاقت حركة تنقل المواطنين.

وأفاد نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب صدقي صديق زكارنة، أثناء مروره بحاجز عسكري مفاجئ أقامته عند الشارع الالتفافي شمال شرق جنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية طورة، واحتجزت الطفل ياسر رضوان قبها لساعات، وقامت باستجوابه، فيما استولت على كاميرات مراقبة لعدد من المواطنين لعائلة قبها.

وفي قرية زوبا، شنت حملة تمشيط واسعة، وكثفت من تواجدها العسكري في قرى شمال شرق جنين.

#الشرطة الاسرائيلية #القدس المحتلة #الاجراءات الاسرائيلية

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