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16 قتيلًا منذ بداية العام بجرائم "عنف مجتمعي"

السبت 20 مارس 2021 06:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
16 قتيلًا منذ بداية العام بجرائم "عنف مجتمعي"



غزة /سما/

 أظهرت إحصائية للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أن 16 فلسطينيًا قتلوا منذ بداية العام الجاري 2021، بفعل مظاهر عنف مجتمعي مختلفة والاعتداء على سيادة القانون وفوضى السلاح.

وبحسب المركز، فإن 8 قتلوا بالضفة الغربية، ومثلهم في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن من مجمل العدد 8 قتلوا جراء شجارات عائلية وشخصية منهم 6 بالضفة، و2 بغزة.

وأشار المركز إلى أن 5 أشخاص قتلوا جراء سوء استخدام السلاح، منهم واحد بالضفة، و4 في قطاع غزة، منهم طفلان آخرهم (خ.س.ر) البالغ من العمر 14 عامًا، والذي قتل أثناء عبثه بسلاح ناري (كلاشنكوف) داخل منزل عائلته في الحي النمساوي بخانيونس، ما تسبب بانفلات عياران ناريان فأصابه أحدهما في رأسه، ونقل الطفل على الفور إلى مستشفى ناصر وجرت محاولات لإنقاذه ولكن توفي.

فيما قتل شخص واحد في الضفة الغربية خلال مهمات انفاذ القانون، وقتل شخصان في قطاع غزة خلال جريمة إطلاق نار في مستشفى للأمراض النفسية.

وعبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، عن قلقه لتزايد وقوع ضحايا جراء سوء استخدام السلاح أو العبث به، مطالبًا الجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها حماية المدنيين من أخطار الأسلحة.

#المركز الفلسطيني لحقوق الانسان #العنف والجريمة #فوضى السلاح #عنف مجتمعي #جرائم

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