جنين: الشرطة تنهي حفلات زفاف وتغلق محال

جنين /سما/

أنهت الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية، 11 حفلة زفاف وذلك لعدم التزامهم بالتعليمات الصادرة من قبل الحكومة الفلسطينية بمنع التجمّعات وإقامة الأعراس بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن قوة من الشرطة تساندها الأجهزة الأمنية قامت بفض هذه الحفلات وتفريق المشاركين فيها وإلقاء القبض على 7 أشخاص غير ملتزمين بالبرتوكول الصحي والتحفظ على المقبوض عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم حسب الأصول.

كما أغلقت الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية 13 محلًا تجاريًا، وحررت 54 مخالفة سلامة عامة لمواطنين وسائقين وأصحاب منشآت تجارية.