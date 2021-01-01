الأردن.. 87 وفاة وأكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا

عمان /سما/

سُجلت في الأردن، السبت، 87 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و5205 إصابات جديدة؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها إلى 526666، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وزاد عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 5788 وفاة، بعد رصد 87 وفاة جديدة، بحسب الموجز.

وأُجري 27692 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوص 5431286 فحصا، فيما بلغت نسبة الفحوص الإيجابيّة قرابة 18.8% السبت، مقارنة مع 18.94% يوم أمس الجمعة.

وتوزعت الإصابات الجديدة على 2411 إصابة في عمّان، و978 في إربد، منها 95 في لواء الرمثا، و424 في الزرقاء، و298 في المفرق، و237 في البلقاء، و198 في العقبة.

إضافة إلى 178 إصابة في عجلون، و149 في مأدبا، و108 في جرش، و91 في الطفيلة، و81 في الكرك، و52 في معان، منها 9 في لواء البترا.

وفي المقابل، بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم 6302 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 426754 حالة. ووصل عدد الحالات النشطة حاليّاً إلى 94124 حالة.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت السبت، إلى المستشفيات 398 حالة، فيما غادرت 190 حالة، ووصل إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات إلى 3287 حالة.

وكذلك، بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 2552 بنسبة إشغال 48%.

ووصل إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس إلى 729 بنسبة إشغال 57%.

وبلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 374 بنسبة إشغال 32%.