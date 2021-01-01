يائير لبيد يتحدى نتنياهو: تعال لمواجهتي في مناظرة مساء اليوم.. والاخير يقبل المناظرة

القدس المحتلة /سما/

دعا زعيم المعارضة في الكنيست الإسرائيلي، يائير لبيد، وهو رئيس حزب "يش عتيد" (هناك مستقبل) رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الى مناظرة انتخابية مساء اليوم على طريقة المناظرات الانتخابية التي تجرى في الولايات المتحدة بين المرشحين الأساسيين.



وقال لبيد في دعوته عبر بيان أصدره، اليوم السبت: "الجمهور الإسرائيلي يستحق نقاشاً، وهو يستحق الإجابات. الجمهور الإسرائيلي يستحق أن يعرف أي حكومة تريد أن تشكل. الاستوديوهات جاهزة، مديرو المناظرة جاهزون، هناك حلبتان في انتظارك. منذ أشهر وأنت تضعني على للافتاتك للدعاية الانتخابية، وتتحدث عني في خطاباتك وتصور مقاطع فيديو تهاجمني فيها، لذا دعنا نرى هل كنت جاداً. دعنا نرى هل كنت تريد حقًا المناظرة أم أنك ستهرب".



وتابع يقول: "ستطرح المناظرة على الطاولة المحاور الملحة حقًا في هذه الانتخابات، نوع الحكومة التي يريد نتنياهو تشكيلها هنا. ليتسمان وسموتريتش، درعي وبن غفير، عبارة عن حكومة عنصرية، ابتزازية، معادية للمرأة وتستثني جيلًا كاملاً وتدفن الديمقراطية الإسرائيلية. في ظل حكومة كهذه، ستكون إسرائيل أكثر تديناً بكثير، وأفقر بكثير، وأقل ديمقراطية بكثير. لن تكون بعد الآن بلد العمال، أولئك الذين يخدمون في الجيش، أولئك الذين يدفعون الضرائب. ستكون لديهم حكومة تكرههم وتكره كل ما يؤمنون به".



وختم لبيد تحديه لنتنياهو بالقول: "تعال إلى المناظرة يا بيبي. لن أتواجد في الاستوديو لتسخين حملتك الانتخابية. لقد قلتَ إنني خصمك، فتعال إلى مناظرة. لقد كنت تسأل "أين لبيد؟" أنا هنا تفضل".



وذكرت القناة 13 العبرية، أن مستشارين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقدوا مشاورات للرد على طلب الحضور لمواجهة على الهواء مباشرة أمام يائير لابيد الليلة في استوديو القناة 13 وأعلنوا أن رئيس الوزراء سيصل لإجراء المقابلة كما هو مخطط الساعة 19:00