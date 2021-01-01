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التنمية الاجتماعية: فتح دور الحضانة بدءا من صباح غد الأحد

السبت 20 مارس 2021 05:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
التنمية الاجتماعية: فتح دور الحضانة بدءا من صباح غد الأحد



رام الله /سما/

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، عن إعادة فتح دور الحصانة أبوابها لاستقبال الأطفال، اعتبارا من صباح يوم غد الأحد.

وأوضحت وزارة التنمية في بيان صحفي مساء اليوم السبت، أنه في حال الاعلان عن اغلاق أية محافظة أو تجمع أو منطقة، تغلق فيها دور الحضانة.

وشددت على ضرورة أن تلتزم دور الحضانة باتباع إجراءات الوقاية والسلامة من حيث التعقيم، وفحص حرارة الأطفال.

وأشارت إلى أن مديريات التنمية الاجتماعية ستقوم بتكثيف المتابعة والرقابة والزيارات التفقدية لدور الحضانـة، مؤكدة أن هذه الاجراءات ستخضع للتقييم والتحديث حسب الضرورة.

#التنمية الاجتماعية #دور الحصانة #فيروس كورونا

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