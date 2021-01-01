افتتاح الشارع الشرقي الرابط بين عصيرة الشمالية وشرق نابلس

نابلس /سما/

افتتح وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، اليوم السبت، الشارع الشرقي الرابط بين بلدة عصيرة الشمالية وشرق مدينة نابلس، بتمويل مشترك من الوزارة والبلدية.

وشارك في حفل الافتتاح، ممثلون عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، والبلدية، وحركة فتح، وفعاليات ومؤسسات البلدة، ورؤساء هيئات محلية مجاورة.

وتفقد الصالح عددا من المشاريع التي تنفذها البلدية وأبرزها مشروع الملعب البلدي، وشارع الحرية، كما اطلع على أهم الاحتياجات الملحة للتنفيذ من المشاريع التطويرية خلال العام الحالي.

وأشار إلى أن الشارع الجديد سيسهم في تعزيز التواصل بين أهالي المنطقة، وحماية المنطقة من خلال التواجد المستمر بها، وتسهيل وصول المواطنين لأراضيهم واستغلالها.

وأكد أن الوزارة لن تدخر أي جهد في سبيل توفير كافة اشكال الدعم والمساعدة للهيئات المحلية لتعزيز دورها وسعيها لتنفيذ العديد من المشاريع التطويرية والتنموية خاصة في المناطق المهددة بالاستيلاء عليها لصالح الاستيطان.