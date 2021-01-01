اتحاد الغرف التجارية لــ اشتية: القطاع الخاص غير قادر على الاستمرار بسبب الإغلاقات المتكررة

نابلس /سما/

طالب اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية بفتح المحافظات مع التشديد والرقابة على الالتزام بالتدابير الوقائية، والبروتوكولات الصحية.

ودعا الاتحاد في بيان له عبر الفيسبوك، يوم السبت، إلى العمل مع من سلطة النقد للتخفيف من ضمانات القروض المطلوبة من قبل البنوك ضمن "برنامج استدامة"، وأن تساهم الحكومة في جزء من تلك الضمانات.

وأوصى سلطة النقد بتأجيل أقساط القروض، بدون احتساب أية فوائد إضافية أو تعاقدية أخرى.

وفيما يخص الشيكات المرتجعة، أكد يجب أن يكون هناك برنامج وإجراءات خاصة في هذه الظروف الاستثنائية، بحيث تعطى فترة بين كل شيك وشيك لا تقل عن 5 أيام.

وأشار الاتحاد، إلى ضرورة الإسراع في البدء بإعطاء المطاعيم بما يسهم في تحسين الحالة الوبائية والعودة إلى الحياة الطبيعية.