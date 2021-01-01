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"الانتخابات المركزية" تدعو سلطة النقد لفتح حسابات للقوائم الانتخابية

السبت 20 مارس 2021 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الانتخابات المركزية" تدعو سلطة النقد لفتح حسابات للقوائم الانتخابية



رام الله /سما/

دعت لجنة الانتخابات المركزية، يوم السبت، سلطة النقد إلى فتح حسابات للقوائم الانتخابية المترشحة للانتخابات التشريعية المقبلة.

وذكرت اللجنة في الرسالة التي بعث بها رئيسها حنا ناصر إلى محافظ سلطة النقد فراس ملحم، أنّها تأمل من سلطة النقد "التكرم بالإيعاز لكافة البنوك العاملة في فلسطين لتسهيل فتح حسابات للقوائم الانتخابية المتنافسة، من خلال إبراز نموذج إشعار قبول طلب ترشح القائمة الانتخابية والمصادق عليه من لجنة الانتخابات المركزية".

يشار إلى أنّ عملية الترشح للانتخابات التشريعية، بدأت صباح اليوم، ومن المقرر أنّ تستمر لمدة 12 يومًا، بحيث تنتهي مساء يوم 31 آذار/ مارس الجاري.

#لجنة الانتخابات المركزية #القوائم الانتخابية #سلطة النقد

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