استئصال حصوة كبيرة الحجم من الكلى بمستشفى الخدمة العامة في غزّة

غزة /سما/

نجح الفريق الطبي بمستشفى الخدمة العامة برئاسة د. عاطف الكحلوت استشاري جراحة الكلي والمسالك البولية وبمساعدة د. كاظم أبو لبدة استشاري جراحة الكلي والمسالك البولية وطبيب التخدير الدكتور مازن رجب والحكيم مهند عبد الجواد وفريق العمليات بالمستشفى من استئصال حصوة كبيرة الحجم من الكلي 6سم*4سم لمريض يبلغ من العمر 70 عاماً.

وقال الكحلوت في تصريحٍ صحفي: "إنّ المريض حضر إلى مستشفى الخدمة العامة وهو يعاني من ألم حادة في الكلى وشعور حرقان أثناء البول"، لافتاً إلى أنّ هذه العملية تُعتبر من العمليات النوعية التي تجرى داخل المستشفى.

وأوضح أنّه تم متابعة الحالة وإجراء كافة الفحوصات اللازمة من تحاليل وصورة أشعة مقطعية CT، وتبين وجود حصوة في حوض الكلي.

وأشار إلى أنّ العملية استغرقت مدة ساعة ونصف متواصلة تم خلالها استئصال حصوة واحدة من حوض الكلي 4سم*6سم، بشكل كامل وبحمد لله تم إجراء العملية بنجاح باهر وغادر المريض قسم المبيت بعد عدة أيام والآن وهو بصحة جيدة.

من ناحيته، أشاد المدير العام لمستشفيات الخدمة العامة أ. عوني العكلوك، بأداء فريق العمليات وتحقيقه إنجازات تلو الأخرى، مُوضحاً أنّ مستشفيات الخدمة العامة تسعى دائما لتطوير أقسامها الطبية وتقديم أفضل خدمة ممكنة.

وأكّد على أنّ مستشفيات الخدمة العامة تسعى دائماً للتعاقد مع أفضل الأطباء والجراحين في قطاع غزّة، إضافةً إلى أنّها تلبي الاحتياج الحقيقي من الخدمات الطبية الغير متوفرة بوزارة الصحية.