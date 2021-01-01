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الصحة السعودية تجيب على سؤال غريب: أنا "أكسفورد" وخطيبي "فايزر" فهل أتزوجه؟!

السبت 20 مارس 2021 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة السعودية تجيب على سؤال غريب: أنا "أكسفورد" وخطيبي "فايزر" فهل أتزوجه؟!



الرياض/سما/

تلقت وزارة الصحة السعودية سؤالا غريبا من فتاة، أبدت خوفها من الارتباط بخطيبها، بعد تلقيه لقاح كورونا من نوع "فايزر"، رغم حرصها على تعاطيه لقاح أكسفورد "أسترانزيكا".

فقالت في سؤالها لـ"الصحة": "‏‎‎‎‎لو سمحت أنا حاطة لقاح أكسفورد (أسترازينيكا).. خطيبي أخذ لقاح فايزر، وانتشر كلام مفاده إنه ما يصلح تتزوجون، وخوفوني كثير، هل الكلام هذا صحيح أم إشاعة".

ولم تتوانَ وزارة الصحة في الرد على السؤال في إطار حملتها التوعوية والصحية المتعلقة باللقاحات بشتى أنواعها، حيث قالت الصحة عبر (937): ‏‎"غير صحيح، ولا توجد توصيات علمية بذلك، مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية".

المصدر: صحيفة سبق

#وزارة الصحة السعودية #لقاح فايز #لقاح اكسفورد

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