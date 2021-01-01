إخطارات إسرائيلية بمصادرة 18 دونمًا غرب سلفيت

سلفيت /سما/

سلمت سلطات الاحتلال إخطارات بمصادرة قرابة 18 دونمًا تتبع ثلاث قرى غرب سلفيت.

وأفادت وحدة العلاقات العامة بمحافظة سلفيت، السبت، أن الاحتلال سلم إخطارات لمواطنين بوضع اليد على 17 دونمًا و497 مترًا من الأرضي الزراعية في ثلاث مناطق غرب محافظة سلفيت، هي منطقة الوجه الشامي من أراضي قرية سرطة، ومنطقة خربة قرقش من أراضي بلدة بروقين، وخلة حديدة وواد عواد من أراضي قرية حارس.

وجاء في الاخطارات بأن الاحتلال ينوي وضع يده عليها لأغراض عسكرية ومن أجل إقامة بنية تحتية وشق شوارع تربط المستوطنات ببعضها البعض.

ودعا محافظ سلفيت عبد الله كميل، المواطنين المخطرة أراضيهم والهيئات المحلية للتحرك العاجل والعمل على توفير الأوراق الثبوتية والملكية اللازمة وتقديمها للمحافظة للتحرك بشكل فوري مع الجهات ذات الاختصاص وعمل المرافعة القانونية اللازمة في المحاكم المختصة.